الدوري الإيطالي.. نابولي سيبدأ من الصفر في محاولة للاحتفاظ باللقب

* الاحتفاظ بالثنائي البارز

قبل موسم 2022-2023 كانت هناك علامات استفهام خطيرة على نابولي بعد أن خسر مجموعة من لاعبي الفريق الأول البارزين بما في ذلك لورينتسو إنسيني وكاليدو كوليبالي ودريس ميرتنز.

لكن هذه المرة، حافظ الفريق على أفضل لاعبيه فيكتور أوسيمين وخفيتشا كفاراتسخيليا (الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في الموسم على الترتيب).

ويقترب المهاجم أوسيمين، الذي سجل 26 هدفا في الدوري الموسم الماضي، من تمديد عقده بينما يعمل نابولي أيضا على ربط الجناح كفاراتسخيليا بصفقة طويلة الأمد.

وقال جارسيا: "أريد أوسيمين سعيدا.. النادي واللاعب قاما بعمل جيد. إنه قوة دافعة نطلب منه الأهداف. عندما يكون (العقد) رسميا، يمكنه تكريس نفسه للأمور على أرض الملعب وأنا أحب ذلك أكثر".

وعمل نابولي بسرعة وكفاءة في سوق الانتقالات.

واستبدل كيم مين جاي، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ، بالمدافع البرازيلي ناتان بينما تم التعاقد مع السويدي يانس كايوسته لمنح خيارات في وسط الملعب بعد مغادرة تانجي ندومبيلي للنادي بعد انتهاء فترة إعارته.

وحصل الثنائي الهجومي جياكومو راسبادوري وجيوفاني سيميوني اللذان سجلا 15 هدفا في جميع المسابقات فيما بينهما أثناء اللعب على سبيل الإعارة مع نابولي الموسم الماضي على عقود دائمة.

وخيم الخلاف المستمر بين النادي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن دفع تعويض لسباليتي على بداية الموسم.

وبعد استقالة روبرتو مانشيني، يتطلع الاتحاد الإيطالي لتعيين سباليتي مدربا لمنتخب إيطاليا لكن عقده يتضمن بندا من شأنه أن يمنح نابولي ثلاثة ملايين يورو كتعويض والذي ذكرت تقارير أن الاتحاد الإيطالي لا يرغب في دفعه.

ويأمل نابولي أن يتم حل المشكلة سريعا مما يسمح له بإعادة التركيز على الأمور في الملعب مع بدء الدفاع عن اللقب أمام فروزينوني الصاعد حديثا بعد غد السبت.