علق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أنباء شكوى لاعبه السابق كيليان مبابي.

وترددت أنباء قوية حول تقدم مبابي بشكوى ضد باريس سان جيرمان للحصول على مبلغ 55 مليون يورو قيمة رواتب آخر 3 أشهر في عقده مع الفريق الفرنسي بجانب بعض المكافآت المتأخرة.

ويعتزم مبابي أيضًا المطالبة بمكافأة أخلاقية مع نهاية عقده مع الفريق ليصل مجموع ما يطلبه اللاعب إلى 55 مليون يورو.

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وقالت مصادر لوكالة "فرانس برس" إن إدارة باريس سان جيرمان أكدت عدم وجود أي شكوى رسمية وصلت للنادي من جانب كيليان مبابي سواء من الاتحاد الفرنسي أو رابطة الأندية.

وأشارت المصادر إلى أن مبابي يعلم تمامًا ما وقعه عليه من عقود ويعلم أنه تخلى عن جزء من مكافآته في نهاية الموسم نظير إبعاده عن الفريق لمدة شهر ووصلت قيمة هذه المكافآت إلى 70 مليون يورو.

وخاض كيليان مبابي أول مباراة رسمية مع ريال مدريد ضد أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي والتي فاز بها الفريق الإسباني بثنائية دون رد وسجل النجم الفرنسي هدفًا ليساهم في تتويج فريقه باللقب.

واستهل مبابي رحلته في الدوري الإسباني بالتعادل مع ريال مدريد خارج ملعبه ضد ريال مايوركا بنتيجة 1-1 مساء الأحد الماضي.