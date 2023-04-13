دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصعق تشيلسي.. وميلان يهزم نابولي

افتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 21، ليواصل هوايته بهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

واستغل الريال النقص العددي في صفوف تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بواسطة البديل ماركو أسينسيو، بعد بضع ثواني من نزوله إلى أرض الملعب.

وكان بنزيما، قد زار مرمى ليفربول الإنجليزي في مباراتي الفريقين بدور الـ16 في البطولة، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي.

ويقام لقاء الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" الأسبوع المقبل.