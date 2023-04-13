دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصعق تشيلسي.. وميلان يهزم نابولي
تقدّم ريال مدريد الإسباني خطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، فيما فاز ميلان على مواطنه نابولي بهدف نظيف في نفس الجولة.
افتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 21، ليواصل هوايته بهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.
واستغل الريال النقص العددي في صفوف تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بواسطة البديل ماركو أسينسيو، بعد بضع ثواني من نزوله إلى أرض الملعب.
وكان بنزيما، قد زار مرمى ليفربول الإنجليزي في مباراتي الفريقين بدور الـ16 في البطولة، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي.
ويقام لقاء الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" الأسبوع المقبل.
إسماعيل بن ناصر ينقذ ميلان من كمين نابولي
في المباراة الأخرى قاد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان للفوز 1-0 على ضيفه نابولي.
وسجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.
وشهدت المباراة طرد فرانك زامبو أنغيسا، لاعب نابولي، في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليغيب عن مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
ويلتقي الفريقان مجددًا، الثلاثاء المقبل، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، معقل فريق نابولي، والذي تلقى فيه الفريق ذاته خسارة كبيرة بنتيجة 0-4 أمام ميلان، الأسبوع الماضي، ببطولة الدوري.
ونجح ميلان بتحقيق الفوز الثاني على نابولي، في 3 مباريات أقيمت بينهما حتى الآن في الموسم الجاري، فيما جاء فوز نابولي الوحيد في مباراة الدور الأولى ببطولة الدوري بنتيجة 2-1 في ملعب سان سيرو في ميلانو.