لن يصبح مثل الأهلي.. أسطورة الزمالك يصدم جماهير النادي

وجه حمادة عبد اللطيف أسطورة الزمالك السابق، صدمة للجمهور الأبيض بشأن المقارنة دائمًا بين الفريق ومنافسه الأزلي الأهلي، مشددًا على أن الفريق الأبيض لن يصبح مثل الأحمر، لعدة أسباب.

وقال حمادة عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "بواقعية الزمالك في السنوات الماضية حصد المركز الثالث؛ لأنه لم يكن يستحق التواجد بالمركز الثاني، كرة القدم أداء و90 دقيقة في الملعب ومدير فني جيد ولاعبون مميزون ولا يوجد مشاكل إدارية؛ لأن الأمور لا تدار بالعافية، ولكن النادي كان يعاني كل هذه الأمور، والفريق حصد بطولتي كأس مصر والسوبر الأفريقي، ولكني لا أعترف إلا بأهم بطولتين أبطال أفريقيا والدوري المحلي".

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وعن المقولة التي تتحدث عن أن بيراميدز أخذ مكان الزمالك في السنوات الماضية، شدد: "مفيش أحد يأخذ مكان آخر، بيراميدز كان أفضل من المواسم الماضية وحصد المركز الثاني. ومن يأخذ مكان أحدٍ عليه أن يتعداه، والزمالك لكي يأخذ مكان الأهلي عليه أن يحصل على 44 دوريا لكي يتعداه ويكون عنده 45 بطولة، وبيراميدز أيضًا لم يأخذ مكان الأهلي حتى مع حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا، والناس داخل النادي الأبيض كلهم يحبون الفريق ولكن للأسف بعض الرموز يؤثرون مصلحتهم الشخصية على حساب الزمالك، وأقرب ما حدث مهاجمتهم لجون إدوارد، المدير الرياضي، قبل حتى توليه المسؤولية ومن يهاجم فله غرض، ولكن الزملكاوي الصح هو من يدعم ناديه مثلما أفعل".

وتابع: "لا يوجد فريق في الدوري لا يتعرض لبعض الظلم أو المجاملات، والزمالك تعرض للظلم، لكن ليس بالقدر الكبير الذي يتردد بين الناس عن وجود مظلومية للزمالك، وقد يحدث ظلم في بعض الفترات، لكنه ليس الأساس".

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وواصل: "لو كان نادي الزمالك يتلقى مجاملات، لما كان لديه 14 بطولة دوري فقط، ولن نصل أبدًا إلى مستوى الأهلي في عدد البطولات، لأن الأهلي لديه نظام محكم".

وأردف: "في الأهلي، عندما رحل محمود طاهر، لم يتحدث بكلمة واحدة، ثم جاء محمود الخطيب وأكمل ما بدأه طاهر، أما في الزمالك، فهناك مشاكل داخلية، ولنضع الأمور في نصابها دون تضليل الجماهير".

واختتم: "إذا كان لدينا نظام داخلي في النادي سنحقق البطولات، والزمالك مليء بالمشاكل، وأي نادٍ في العالم، حتى لو كان ريال مدريد، لن يحقق بطولات لو كان يعاني من مشاكل الزمالك ذاتها، وعندما يكون النادي في حالة جيدة، فإنه يفوز ويتوج بالبطولات".