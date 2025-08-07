الروماني ريغيكامف مدربا جديدا للهلال السوداني

تعاقد الهلال السوداني، بطل الدوري السوداني للمحترفين، مع المدرب الروماني لاورنسيو ريغيكامف وفق ما أعلنه النادي مساء الخميس على حسابه الرسمي على منصات التواصل.

وكشف الهلال المتوج بطلا للدوري السوداني لموسم 2024 ـ 2025، بعد أن شارك الموسم الماضي أيضا ضمن الدوري الموريتاني أن ريغيكامف سيتولى قيادة الفريق رسميا في الموسم الجديد الذي سيلعب فيه الفريق ضمن دوري أبطال إفريقيا.

Welcome, Laurențiu Reghecampf! We place our full trust in you and eagerly anticipate a future filled with success and glory together. ✌️ Every part of our club extends a heartfelt welcome to you.🙌💙 Posted by Al Hilal S.C on Thursday, August 7, 2025

وقال الهلال السوداني عبر حسابه على فيسبوك: "أهلاً بك يا لورينتسيو ريغيكامف! نثق بك ثقةً كاملةً ونتطلع بشغفٍ إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالنجاح والمجد معًا، جميع أعضاء نادينا يرحبون بك بحرارة".

وكان ريغيكامف وصل مساء الخميس إلى الخرطوم لعقد جلسة أخيرة قبل أن يوقع عقدا يستمر حتى يونيو 2026 وفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

أخبار ذات علاقة غضب عارم ومحاسبة عاجلة.. هل قرر الترجي التونسي إقالة مدربه ريغيكامف؟

وكشفت المصادر ذاتها أن من بين أوكد أهداف المدرب الروماني مع الهلال هي تخطي مرحلة دور المجموعات في أبطال إفريقيا للموسم القادم وبلوغ ربع نهائي المسابقة على أقل تقدير.

وستكون تجربة لاورنسيو ريغيكامف هي الثانية له في إفريقيا بعد ان سبق له الإشراف على تدريب الترجي التونسي خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2024 ومارس 2025.

أخبار ذات علاقة الهلال السوداني يفوز بالدوري الموريتاني (فيديو)

وأقيل ريغيكامف من تدريب الترجي يوم 14 مارس الماضي، بعد يومين من سقوط الفريق في فخ التعادل مع شبيبة العمران في الدوري التونسي، وتولى ماهر الكنزاري بعد ذلك خلافته على رأس الجهاز الفني.

ونجح ريغيكامف في قيادة الفريق الأحمر والأصفر إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كما قاده للتتويج بلقب السوبر التونسي في فبراير 2025 بالفوز على الملعب التونسي (2 ـ 0).