النادي الثالث.. يوفنتوس يقتحم صفقة نجم الأهلي السعودي

اقتحم نادي يوفنتوس الإيطالي سباق المنافسة، وأبدى رغبته في التعاقد مع أحد محترفي النادي الأهلي السعودي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "La Stampa" فإن يوفنتوس يرغب فى ضم الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي، وسط منافسة كبيرة من نادي فيورنتينا الإيطالي، الذي يسعى أيضًا للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ليدز يونايتد الإنجليزي أيضًا ضمن الأندية المهتمة بكيسيه وفق تقارير صحفية حديثة، لكن اللاعب الإيفواري يميل نحو الانتقال لإيطاليا، ويفضل فيورنتينا تحديدًا.

ويحتاج مسؤولو الفريق البيانكونيري إلى تعزيز خط وسطه، لذا يدرسون بجدية ضم الإيفواري الذي يرغب في فسخ عقده مع النادي والرحيل في الصيف الجاري.

وخاض كيسيه بقميص الأهلي، 77 مباراة، مسجلًا خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أهداف، كما توج مع فريقه تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه.

ومن جانب يوفنتوس فعلى الرغم من الاهتمام الكبير بضم فرانك كيسيه، إلا أن الصفقة تواجه عدة تحديات مادية تجعل إتمامها في الوقت الحالي صعبًا، كما أن فيورنتينا يظل في موقع أقوى لإنجاح صفقة الانتقال، خاصة لوجود علاقة مميزة بين اللاعب ومدربه ستيفانو بيولي.

ولا يزال مستقبل فرانك كيسيه صاحب الـ28 عامًا، والذي يلعب لصفوف الأهلي منذ سبتمبر 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني ،غامضًا وسط دراسته لجميع الاحتمالات المتاحة لديه.