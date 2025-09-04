رسميا .. الريان القطري يضم ألكسندر ميتروفيتش من الهلال

أعلن نادي الريان القطري اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادما من الهلال السعودي.

ونشر الريان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بيانا مقتضبا للترحيب بلاعبه الجديد قائلا: "ما ابطى بالسيل إلا كبره..ميتروفيتش رياني" مصحوبا بفيديو لتقديم اللاعب الذي ظهر وهو يرتدي قميص فريقه الجديد.

ولم يكشف النادي القطري عن التفاصيل المالية للتعاقد ولا مدته لكن مصادر إعلامية قطرية قالت إن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وقع عقدا يستمر مع الريان حتى يونيو 2027.

في المقابل أعلن الهلال عبر صفحته على إكس رحيل اللاعب الصربي (30 عاما) في تدوينة كتب فيها "شكرا ميتروفيتش" مصحوبا بصورة للاعب.

وافتقر الهلال لخدمات المهاجم الصربي ميتروفيتش في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو الماضيين، بسبب الإصابة.

وأحرز ميتروفيتش الذي لعب مع الهلال موسمين، بعد انضمامه في صيف 2023 قادما من فولهام الإنجليزي، 47 هدفا في 51 مباراة شارك فيها مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

لكن إصابات اللاعب المتلاحقة منذ أواخر العام 2024 تسببت في تراجع أدائه وتهاوي معدلاته التهديفية ما دفع بالمدرب الإيطالي للهلال سيموني إنزاغي إلى استبعاده من حساباته للموسم الجديد.

وتعاقد الهلال وقتها مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة قادما من الشباب ليشارك معه في كأس العالم للأندية والتي بلغ فيها دور الثمانية قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي 2-1 ليودع البطولة.

وكان الهلال السعودي، الذي بدأ الموسم الجديد في الدوري بالفوز على الرياض (2 ـ0)، تعاقد مع النجم الأروغواياني داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي.