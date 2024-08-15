خرج المدافع الألماني لريال مدريد، أنطونيو روديغر بطلا لحادثة جديدة مثيرة للاهتمام داخل الفريق الملكي وذلك في نهاية مباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي أمس الأربعاء.

وبقيادة نجمه الفرنسي الجديد، كيليان مبابي، توج ريال مدريد بأول ألقابه في الموسم الجديد بإحرازه كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز (2 ـ 0) على أتالانتا في المباراة التي احتضنها ملعب وارسو في بولندا.

وسجل الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي كيليان مبابي ثنائية ريال مدريد الذي احتفل لاعبوه بثالث ألقابهم في ظرف 3 أشهر بعد التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا

وظهر النجم الألماني أنطونيو روديغر، مدافع الريال في مشهد طريف مع زميله جود بيلنغهام بعد أن دفعه عندما كان الأخير يتجه نحو فتاة من مشجعي ناديه كانت نزلت للمستطيل الأخضر للاحتفال بتتويج فريقها المفضل.

وبدا أن بيلنغهام وروديغر دخلا في مزاح لم يكن بالمرة غريبا عن اللاعب الألماني الذي يظهر الكثير من العفوية خلال المباريات الحاسمة للفريق الملكي، حيث يظهر حتى في اشتباكات مع زملائه على سبيل المزاح.

وانتقل روديغر (31 عامًا) إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ولعب 102 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.