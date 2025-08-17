زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
الزمالك يوضح تطورات حالة يانيك فيريرا الصحية
يانيك فيريرا مدرب الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 5:50 م

أوضح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تطورات حالة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا الصحية عقب لقاء المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك دون أهداف مع ضيفه المقاولون العرب مساء أمس السبت في الجولة الثانية للدوري المصري.

 وتعرض فيريرا إلى وعكة صحية بعد معاناته من آلام في المعدة، وذهب إلى المستشفى للخضوع لفحوصات شاملة.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك للمركز الإعلامي لناديه إن حالة المدرب البلجيكي باتت جيدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون.

 وأشار إلى أن المدير الفني خضع لفحوصات طبية وتم الاطمئنان على صحته موضحاً أن فيريرا أصبحت حالته مستقرة.

وأكد مدير الكرة أن فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت التي تقام يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة للدوري المصري.

 ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت.

وكان الزمالك قد فاز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في الجولة الأولى للدوري المصري قبل التعادل مع المقاولون العرب.

وتولى فيريرا قيادة الزمالك بعد عدة تجارب أبرزها تدريب الرياض والفتح في الدوري السعودي.

