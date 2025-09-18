هل تعمد خوان ألفينا بيزيرا الحصول على بطاقة صفراء ليلعب أمام الأهلي؟

أثار البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، نجم نادي الزمالك، جدلا كبيرًا، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي التي أقيمت مساء اليوم بالدوري.

وتأكد غياب المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كل من محمود بنتايج وخوان بيزيرا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري وانتهت بفوز الأبيض 0/2.

بيزيرا يثير الجدل

حصل بيزيرا على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي، ليغيب عن المباراة المقبلة للزمالك أمام الجونة.

وأثار اللاعب البرازيلي جدلا كبيرًا؛ فقد حصل على إنذار في الدقيقة 91، وقبيل صافرة المباراة بداعي الاعتراض على الحكم، في لعبة لا ترتقي للاعتراض، وهو ما فسره عدد من الجماهير بأن اللاعب تعمد الحصول على إنذار ليغيب عن مباراة الجولة المقبلة أمام الجونة، ثم يعود أمام الأهلي.

وسيعود اللاعب البرازيلي أمام الأهلي في قمة مباريات الدوري المصري، التي ستقام 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

يذكر أن الزمالك استعاد صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أقل من 24 ساعة بفوزه 2-صفر على مضيفه المتعثر الإسماعيلي اليوم الخميس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة من سبع مباريات متقدما بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني والمتصدر السابق بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند أربع نقاط في المركز 19.