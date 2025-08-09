جماهير الترجي التونسي تهاجم بلايلي والكنزاري بعد السقوط بأول مباراة في الدوري

شنّ مشجعو الترجي التونسي هجوما عنيفا على مجلس إدارة النادي ومدربه الأول ماهر الكنزاري عقب التعادل المخيب للآمال اليوم السبت أمام مستقبل قابس في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري التونسي للمحترفين.

وسقط بطل الثلاثية في تونس (الدوري والكأس وكأس السوبر) في التعادل (0 ـ 0) مع مضيفه مستقبل قابس في المواجهة الافتتاحية لموسم 2025 ـ 2026 مما أفرز موجة غضب عارمة في صفوف الجماهير التي هاجمت رئيس النادي حمدي المدب والمسؤول الأول عن فريق كرة القدم رياض بالنور فضلا عن المدرب ماهر الكنزاري.

ووجه مشجعو الفريق الأحمر والأصفر انتقادات لاذعة للمسؤولين بسبب ما اعتبروه استهتارا وغيابا تاما للصفقات الجديدة من أجل تعزيز حظوظ الفريق لا فقط في الدوري وإنما أيضا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت رابطات مشجعي "ألتراس الترجي" عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا وبيانات غاضبة تستهدف المسؤولين وتتهمهم بالسلبية إزاء الوضع السيء الذي يسير نحوه الفريق.

واعتبر عدد من مشجعي النادي أن الفريق لا يضم مجلس إدارة ولا مدربا ولا لاعبين، ولا أيضا جماهير طالما أن الأخيرة لا تزال صامتة إزاء ما يحدث بالنادي.

لا مدرب لا جوارات لا ادارة لا جمهور زادة مادام مازلنا ساكتين Posted by ‎أستوديو الترجي الرياضي التونسي‎ on Saturday, August 9, 2025

ودعا عدد من عشاق الترجي رابطات الألتراس إلى التعبير عن موقفها الأسبوع المقبل عندما يلعب الفريق أول مباراة على قواعده أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية على ملعب رادس الأولمبي.

ومن جهة أخرى، شن المشجعون هجوما عنيفا على يوسف بلايلي معتبرين أن الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها والتساهل الذي بدا من المسؤولين في معاملته منحه الفرصة لمزيد التمرد.

وطالبوا بمحاسبته وفرض عقوبات عليه لردعه، مضيفين أن الفريق لم يستفد بشيء منه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الترجي يوم الاثنين تدريباته استعدادا للجولة الثانية من الدوري أمام المنستيري فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مع المدرب ماهر الكنزاري للحديث عن أداء اللاعبين في مباراة مستقبل قابس فضلا عن اجتماع مع الفريق ككل قبل بداية التدريبات.

وكان الترجي توج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر على حساب الملعب التونسي (1 ـ 0) في مباراة أثارت الكثير من الجدل بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء أثبتت الصور التلفزيونية عدم شرعيتها، وأحرز منها الفريق الأحمر والأصفر ثالث ألقابه في موسم 2024 ـ 2025.