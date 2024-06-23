الزمالك يقرر الإطاحة بمدير الكرة
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، قرر رحيل عبدالواحد السيد مدير الكرة عن منصبه في الفترة المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الموسم الحالي هو الأخير لعبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة بالزمالك.
وأوضح: "هناك عدد كبير من اللاعبين اشتكوا مدير الكرة للإدارة بسبب عدم التعامل الجيد معهم".
وأضاف أن مجلس الإدارة يرى أن هناك مشاكل عديدة داخل الفريق، بالإضافة إلى عدم سيطرة عبدالواحد السيد على غرفة خلع الملابس لذلك قرروا رحيله.
واختتم: "حتى الآن الإدارة لم تبلغ عبدالواحد السيد بقرار رحيله، ولكنه علم من أحد المقربين من مجلس الإدارة بشكل ودي".
وكان الزمالك أعلن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.
ولن يلعب الزمالك ضد الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار قمة مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.
ويمتلك الزمالك 6 مباريات مؤجلة أمام طلائع الجيش في الجولة 16، وبلدية المحلة في الجولة 17، وبيراميدز في الجولة 18، والمقاولون العرب في الجولة 19، وإنبي في الجولة 22، وزد في الجولة 23.
فيما يمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة ضد طلائع الجيش في الجولة 13، وبيراميدز في الجولة 14، ومودرن فيوتشر في الجولة 17، والمصري في الجولة 18، وسيراميكا كليوباترا في الجولة 19، والمقاولون العرب وسموحة وزد في الجولات 22 و23 و24.