الزمالك يقرر الإطاحة بمدير الكرة

وكان الزمالك أعلن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.

ولن يلعب الزمالك ضد الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار قمة مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الزمالك 6 مباريات مؤجلة أمام طلائع الجيش في الجولة 16، وبلدية المحلة في الجولة 17، وبيراميدز في الجولة 18، والمقاولون العرب في الجولة 19، وإنبي في الجولة 22، وزد في الجولة 23.

فيما يمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة ضد طلائع الجيش في الجولة 13، وبيراميدز في الجولة 14، ومودرن فيوتشر في الجولة 17، والمصري في الجولة 18، وسيراميكا كليوباترا في الجولة 19، والمقاولون العرب وسموحة وزد في الجولات 22 و23 و24.