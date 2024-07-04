الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع النيجيري أوغبو

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع النيجيري فافور أوغبو قادمًا من رد ستار الصربي.

وكشف نادي الوحدة عبر منصة إكس عن انضمام أوغبو صاحب الـ 20 عامًا إلى صفوف الفريق على أن يتم قيده ضمن فئة المقيمين، وذلك في ضمن إستراتيجية النادي لاستقطاب المواهب، وفي إطار مساعيها لتعزيز صفوف الفريق الأول.

ورحب أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة باللاعب أوغبو متمنيًا لهُ التوفيق والنجاح، كما أكد أن اللاعب الشاب قدَّم مستويات لافتة خلال الموسم الماضي.

وقال أوغبو عبر الحساب الرسمي بنادي الوحدة "سعيد بهذه الخطوة الكبيرة في بداية مشواري الكروي، وأعِد بالقتال مع الفريق وتقديم أفضل ما أملكه من مستويات".

ولعب أوغبو معارًا في الموسم الماضي مع فريق جرافيكار الصربي بعد تصعيده للفريق الأول بنادي رد ستار.

ويعد أوغبو ثاني صفقات الوحدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعد التعاقد مع ساشا إيفوكوفتش لاعب بني ياس في صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الوحدة عدة لاعبين على رأسهم القائد إسماعيل مطر الذي أعلن اعتزاله بجانب البرازيلي آلان وفارس جمعة.