هزَّ المصري محمد صلاح نجم ليفربول شباك فريق برينتفورد، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

وتسلّم صلاح تمريرة بينية في الجانب الأيمن لينطلق سريعًا ويسدد بطريقة مميزة في مرمى برينتفورد محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وأحرز اللاعب المصري ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، بعدما سجل في لقاء فريقه ضد إيبسويتش تاون في الجولة الأولى.

ويخوض صلاح صاحب الـ 32 عامًا موسمه الأخير في عقده مع ليفربول والذي انضم إلى صفوفه، في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي.

وكان اللاعب الكولومبي لويس دياز قد تقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 13 من عمر المباراة التي يستضيفها ملعب "آنفيلد".

واستطاع ليفربول أن يفوز بمباراة الجولة الأولى ضد إيبسويتش تاون بنتيجة 2-0 خارج دياره.

يشار إلى أن ليفربول قد تعاقد مع المدرب الهولندي أرني سلوت لقيادة الفريق، في الموسم الحالي، خلفًا للألماني يورغن كلوب بعد ارتباط دام 9 أعوام كاملة.

ويسعى ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سيطر عليه مانشستر سيتي خلال آخر 4 أعوام.