إذا أخرجت الهلال من بطولة ستحصل عليها.. تصريحات مثيرة من محمد نور (فيديو)

أشاد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، بفريق الهلال وانطلاقته القوية في دوري روشن للمحترفين لموسم 2025-2026.

واستهل فريق الهلال حملته في الدوري السعودي للمحترفين، بالفوز على ضيفه الرياض "2-0"، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الأولى من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف سجله متعب الحربي في الدقيقة 22، وأضاف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، الذي يسعى خلاله للعودة لمنصة التتويج لاسيما بعدما فشل في الموسم الماضي في الحفاظ على اللقب الذي توج به في موسم 2023 / 2024.

وأنهى الهلال الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الاتحاد الذي توج باللقب.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "دائما الهلال عودنا إنه ينافس على البطولات ومتكامل ولديه أجنحة وأظهرة على مستوى عال، هو فريق هجومي ولذلك هو رقم صعب على الفريق المنافسة ضده بسبب شخصية الفريق والعناصر والمدرب".

وأضاف: "مع احترامي الكامل لفرق دوري روشن، لكن الفوز على الهلال له طعم آخر، أي فريق يفوز على الهلال يمنحه الفوز دفعة غير طبيعية".

وأضاف: "وعندما يخرج فريق ما الهلال من بطولة ستجد أن هذا الفريق يحصد لقب هذه البطولة".

وستكون مباراة الهلال القادمة بالدوري أمام القادسية يوم 12 سبتمبر المقبل، حيث سيتوقف الدوري السعودي بعد هذه الجولة بسبب فترة التوقف الدولي.

ويلتقي الهلال في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة مع السد القطري، والدحيل القطري، وناساف كارشي الأوزبكي، والغرافة القطري، والشرطة العراقي، والشارقة الإماراتي، وشباب الأهلي، ودبي الإماراتي، والوحدة الإماراتي.