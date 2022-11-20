حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

نظمت قطر حفل افتتاح النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير سبقتها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل.

وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر.

كما شهد الحفل عرضاً لأغاني بطولات كأس العالم السابقة أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك.

وجرى بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة إستاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

وألقى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر كلمة على هامش حفل الافتتاح رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع بصرف النظر عن جنسياتهم أو أديانهم أو أعراقهم.

وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة.