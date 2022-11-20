حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

نظمت قطر حفل افتتاح النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وبدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير سبقتها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل.
وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر.
كما شهد الحفل عرضاً لأغاني بطولات كأس العالم السابقة أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك.
وجرى بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة إستاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.
وألقى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر كلمة على هامش حفل الافتتاح رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع بصرف النظر عن جنسياتهم أو أديانهم أو أعراقهم.
وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة.
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واتجهت الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور.
وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.
وتشهد منافسات كأس العالم 2022، مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات.
وأقيم حفل افتتاح كأس العالم، اليوم الأحد، قبل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في مستهل منافسات المجموعة الأولى.
وانطلق الحفل في الساعة 5:40 بتوقيت قطر، واستمر لمدة 30 دقيقة.
وشارك المطربان القطريان فهد الكبيسي ودانا أيضا في أداء بعض فقرات حفل الافتتاح.
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وأذيع حفل الافتتاح عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس ماكس 1، وقناة قطر الفضائية بصوت المعلق يوسف سيف، وقناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي.
ونقل الحفل أيضا عبر قناة الكأس المفتوحة والكأس 1 المفتوحة والكأس إكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب، والكأس إكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
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