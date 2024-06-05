رسميًّا.. كونتي مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

رسميًّا.. كونتي مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي
أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي حتى 2027.
وسيعود الإيطالي كونتي بعد توقف دام عامًا واحدًا في أعقاب رحيله عن تدريب توتنهام الإنجليزي.
وعانى نابولي كثيرًا في الموسم المنقضي حيث فشل في التتويج بأي بطولة كذلك التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وأكد نادي نابولي في بيان رسمي، أن كونتي سيكون المدير الفني الجديد للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2027 حيث وقع على كافة الأوراق والعقود.
ووفقًا للتقارير، سيحصل كونتي على راتب سنوي يُقدر بنحو 6.5 مليون يورو بالإضافة لـ2 مليون يورو كمكافأة حال نجح في قيادة نابولي للتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وسبق لكونتي تدريب منتخب إيطاليا إضافة لعدد من الفرق الكبرى، مثل: تشيلسي الإنجليزي، وإنتر ويوفنتوس الإيطاليين.