رسميًّا.. كونتي مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي حتى 2027.

وسيعود الإيطالي كونتي بعد توقف دام عامًا واحدًا في أعقاب رحيله عن تدريب توتنهام الإنجليزي.

وعانى نابولي كثيرًا في الموسم المنقضي حيث فشل في التتويج بأي بطولة كذلك التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.