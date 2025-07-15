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رياضة

نجم ليفربول السابق ينضم رسميا لبرينتفورد الإنجليزي

نجم ليفربول السابق ينضم رسميا لبرينتفورد الإنجليزي
هيندرسون خلال تتويج ليفربول بدوري الأبطالالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 10:53 ص

أعلن برنتفورد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده رسميا مع لاعب الوسط جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق لينضم إلى الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل جوردان هيندرسون، أحد نجوم الجيل الذهبي لليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا 2019، لبرينتفورد بموجب عقد يمتد لموسمين، بعد أيام من رحيله عن أياكس الهولندي.

وأكد أياكس فسخ عقد هندرسون الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو من العام المقبل، بأثر فوري يوم الخميس الماضي.

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 وسيعزز اللاعب الإنجليزي الدولي (35 عاما) خيارات برنتفورد في خط الوسط، بعد انتقال قائد الفريق السابق كريستيان نورجارد إلى آرسنال.

وقال هندرسون في بيان: "أنا سعيد لانتقالي إلى هنا، أنا متحمس جدا للبدء والانطلاق.. كان من الواضح أنني أريد القدوم إلى هنا وكان قرارا سهلا في النهاية".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي لنقل خبراتي، خاصة للاعبين الشبان. ولكن في الوقت نفسه، ما زلت بحاجة إلى تقديم أداء جيد، والقيام بعملي على أرض الملعب".

ويعود هندرسون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين من الغياب، إثر رحيله عن ليفربول في عام 2023 لينضم إلى الاتفاق السعودي، وهي فترة لم تستمر سوى ستة أشهر.

وانتقل بعد ذلك إلى أياكس الذي شارك معه في 57 مباراة وسجل هدفا واحدا خلال فترته مع الفريق الهولندي.

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 واستدعي هندرسون في مارس آذار الماضي بشكل مفاجئ لمنتخب إنجلترا في أول تشكيلة للمدرب الجديد توماس توخيل، بعد استبعاده من بطولة أوروبا 2024.

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