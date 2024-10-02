"مسؤول مهم" يستقيل من نادي النصر السعودي

قدّم أحد المسؤولين الكبار في نادي النصر السعودي استقالته من منصبه، على نحو رسمي.

النصر بدأ بداية مهتزة هذا الموسم، بعد السقوط أمام الهلال في كأس السوبر السعودي والخسارة برباعية.

ويحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

وتمت إقالة لويس كاسترو مدرب النصر السابق من منصبه، بعد أداء "العالمي" المتذبذب، وتعيين الإيطالي ستيفانو بيولي بدلًا منه.

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وبعد هذه التغييرات، قرر أحمد الغامدي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تقديم استقالته من منصبه.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الغامدي قدم استقالته رسميًا، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء.

وأشارت تلك التقارير إلى أن استقالة الغامدي من منصبه، جاءت لرغبته الشخصية في عدم الاستمرار".

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة العروبة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة من مباريات الدوري بملعب الأول بارك، بعد تحقيق فوز غالٍ على الريان القطري بدوري أبطال آسيا.

وتعادل النصر خارج دياره مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى، ثم فاز على الريان القطري 2-1 في الرياض.