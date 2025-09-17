يتم تضخيمه.. من اللاعب الذي أثار استياء جمهور ريال مدريد رغم الفوز على مارسيليا؟

أثار النجم التركي أردا غولر استياء جماهير ريال مدريد بعد أدائه السيئ حلال مباراة الفريق أمام أولمبيك مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان النجم التركي البالغ 20 عامًا، وراء الهدف الذي سجله تيموتي ويا لصالح أولمبيك مارسيليا بعد فقدانه الكرة في وسط الميدان لفائدة ماسون غرينوود الذي قاد هجمة مرتدة جاء منها الهدف.

ورغم كون ريال مدريد قلب النتيجة وحقق الفوز 2-1 بعد هدفين للنجم الفرنسي كليان مبابي من ضربتي جزاء، لكن جماهير ريال مدريد هاجمت النجم التركي على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم ينجح أردا غولر سوى مرتين من 5 محاولات كرات طويلة (40%) وفقد الكرة 3 مرات ونجح فقط في 4 من أصل صراعات ثنائية (36%)، وغادر المباراة في الدقيقة 72 بعد طرد القائد داني كارفخال.

وكتب أحد الجماهير على منصة " إكس": "أردا غولر هو أكثر لاعب مبالغ في تقديره في كرة القدم اليوم. شقيق لامين يامال أفضل منه".

وكتب آخر: "كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد السابق) كان محقًا بشأن أردا غولر منذ البداية، إنه يختفي حرفيًا في كل مباراة مهمة".

وجاءت باقي التعليقات على الشكل التالي:

إذا كان نجم خط الوسط لديك هو أردا غولر، فمن الطبيعي أن تقول إنك لست فريقًا جادًا. إنه لاعب سيئ للغاية.

غولر مبالغ في تقديره.

غولر ليس لاعبًا مؤهلًا للمباريات الكبيرة. إنه سيئ للغاية عندما تُسلط عليه الأضواء.

من الواضح أن غولر لاعب فاشل.