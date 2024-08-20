واصل ياسين الشويكي، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، استعراض تدريباته البدنية الشاقة التي يخوضها بشكل مستمر.

ونشر الشويكي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام مقطع فيديو لتدريبات شاقة ظهر خلاله حارس ميسي، وهو يحطم الجدار أثناء المران بلكمة قوية.

وأظهر الحارس الشخصي لميسي قوة بدنية كبيرة خلال التدريبات، كما أن الفيديو المنشور على صفحته الشخصية أثار تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعي النجم الأرجنتيني.

وعمل ياسين الشويكي حارسًا للأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة بين 2021 إلى 2203 كما انتقل معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي.

وكان ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم خلال مباراة كولومبيا بالدور النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 1-0 فجر يوم 15 يوليو الماضي.

وغاب ميسي على إثر هذه الإصابة منذ ذلك التاريخ، ولم يشارك في أي مباراة مع فريقه إنتر ميامي إطلاقا.

وخرج النجم الأرجنتيني أيضًا من قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتي كولومبيا وتشيلي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.