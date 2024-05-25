صديقة بنزيما تستفز جماهير الاتحاد السعودي (صورة)

أثارت صديقة النجم الفرنسي ومهاجم الاتحاد السعودي كريم بنزيما الجدل في أوساط جماهير النادي وذلك بعد نشرها صورة على حساباتها في منصات التواصل مع عبارات اعتبرها كثيرون إشارات استفزازية واضحة لمشجعي "العميد".

ونشرت يمنى أغرب، صديقة بنزيما ومديرة التسويق الخاصة به صورة للاعب ذي الأصول الجزائرية، وذلك في خاصية "ستوري" عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، أثناء جلوسهما سويًا في أحد المطاعم، قبل أن ترفقها بعبارات تعني: "ليس هناك أي عوامل تشتت الانتباه، مع المزيد من التركيز، يجب التوقف عند كريم بنزيما"، مع وضع شعار "النمر" المميز لفريق الاتحاد.

وأعاد مهاجم الاتحاد نشر تلك الصورة عبر حسابه في إنستغرام ليسبب جدلًا واسعًا بين جماهير النادي السعودي واتهامات له ولصديقته باستفزاز المشجعين.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على الحسابات الجماهيرية لنادي الاتحاد، حيث تم تفسيرها على أنها تلميح من مديرة حسابات بنزيما، بأنه لا يهتم بالانتقادات التي توجه له مؤخرًا.