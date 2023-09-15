كلوب منزعجًا من السؤال عن إمكانية رحيل محمد صلاح: ألا يمكنكم الصبر؟

وذكرت وسائل إعلام أن ليفربول رفض 150 مليون جنيه إسترليني (185.91 مليون دولار) لمغادرة أيقونته إلى الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبذل الاتحاد، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودًا قوية لمحاولة التعاقد مع صلاح في السوق الصيفي.

لكن ليفربول صمد، ما يعني أن صلاح سيبقى في مكانه حتى يناير على الأقل.

وردا على إمكانية رحيل صلاح في يناير/ كانون الثاني، قال كلوب: "بعد أسبوع من غلق فترة الانتقالات تسألني عن يناير؟ هل تمزح؟ ألا يمكنك الصبر؟".

وأضاف: "لست قلقا وسنرى ما سيحدث".