كلوب منزعجًا من السؤال عن إمكانية رحيل محمد صلاح: ألا يمكنكم الصبر؟
انزعج الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، من الحديث عن مستقبل المهاجم المصري محمد صلاح بعد سؤاله عن "رحيل محتمل" في الشتاء المقبل.
وذكرت وسائل إعلام أن ليفربول رفض 150 مليون جنيه إسترليني (185.91 مليون دولار) لمغادرة أيقونته إلى الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وبذل الاتحاد، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودًا قوية لمحاولة التعاقد مع صلاح في السوق الصيفي.
لكن ليفربول صمد، ما يعني أن صلاح سيبقى في مكانه حتى يناير على الأقل.
وردا على إمكانية رحيل صلاح في يناير/ كانون الثاني، قال كلوب: "بعد أسبوع من غلق فترة الانتقالات تسألني عن يناير؟ هل تمزح؟ ألا يمكنك الصبر؟".
وأضاف: "لست قلقا وسنرى ما سيحدث".
وسجل صلاح هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة في جميع مباريات ليفربول في أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي.
وجدد محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.
وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 188 هدفًا في 309 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.