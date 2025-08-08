ريال مدريد يقدم مكافأة ثمينة لغونزالو غارسيا بعد مونديال الأندية

أعلن ريال مدريد الجمعة تمديد تعاقده مع غونزالو غارسيا لمدة 5 مواسم ليستمر بذلك ارتباطه بالفريق حتى 30 يونيو 2030.

وانضم غارسيا إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان عمره عشرة أعوام وتدرج ضمن قطاع المراحل العمرية لعشرة مواسم، بما في ذلك آخر موسمين، واللذين قضاهما ضمن فريق كاستيا (الفريق الثاني للريال).

ونشر الفريق الملكي أن غونزالو غارسيا سيحمل القميص رقم 16 في الموسم الجديد.

وراجت معلومات سابقة أن غارسيا سيلعب بالقميص رقم 9 بعد حصول كيليان مبابي على الرقم 10، إلا أن الفريق قرر أن يمنحه (الرقم 9) للبرازيلي إندريك.

وسجل غارسيا ظهوره الأول مع الفريق الأول في نوفمبر 2023، لكن تألقه اللافت كان في يونيو ويوليو الماضيين عندما شارك في كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز غارسيا 4 أهداف في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة كما كان ضمن اختيارات الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل تشكيلة في البطولة.

وأوضح ريال مدريد عبر بيان نشره بموقعه على الإنترنت أن غونزالو غارسيا الذي سجل 25 هدفا لفريق كاستيا في الموسم الماضي مدد عقده حتى يونيو 2030.

وأضاف النادي الملكي: "جونزالو سيشكل الآن عنصرا بالفريق الأول لريال مدريد".

وكان المهاجم المولود في 24 مارس 2004 استفاد من تعرض كيليان مبابي إلى وعكة صحية قبل مشاركة ريال مدريد في مونديال الأندية الأخير، حيث دفع به المدرب تشابي ألونسو أساسيا ليظهر بشكل لافت ويحرز 4 أهداف في المسابقة.

وينتظر أن يكون غارسيا ضمن تشكيلة ريال مدريد التي ستبدأ منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025 ـ 2026 بمواجهة أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري في الجولة الافتتاحية.