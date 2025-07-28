ما سر ظهور محمد صلاح في معبد إيكوين باليابان؟ (صور)

كشف نادي ليفربول عن قيام محمد صلاح، وباقي زملائه بالفريق الأول لكرة القدم، بزيارة معبد إيكوين في اليابان من أجل الحصول على "جلسة تأمل" خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

ونشر النادي الإنجليزي العديد من صور "جلسة التأمل الخاصة"، اليوم الاثنين، قبل بدء المرحلة الثانية من جولة الفريق الآسيوية، قبل انطلاق البريميرليغ الشهر المقبل.

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وقال ليفربول بموقعه الإلكتروني: "زار فريق المدرب آرني سلوت معبد إيكوين في طوكيو، حيث وصلت بعثة الفريق مساء الأحد هناك قبل بدء المرحلة الثانية من الجولة الآسيوية".

وأضاف: "في المعبد، خضع اللاعبون لجلسة تأمل مُصممة خصيصاً لهم، قبل العودة إلى التدريب على أرض الملعب في وقت لاحق من اليوم".

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وخاض ليفربول 3 مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث فاز 3-1 على بريستون، و5-0 على ستوك سيتي، قبل أن يخسر 4-2 أمام ميلان في هونغ كونغ يوم السبت الماضي.

وسيلعب ليفربول ضد فريق يوكوهاما الياباني، يوم الأربعاء، ثم يخوض مباراتين في يوم واحد ضد أتلتيك بلباو، وسيشارك على الأرجح بتشكيلتين مختلفتين تماماً.

ويبدأ ليفربول رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي على أرضه، حيث يستضيف بورنموث في آنفيلد يوم 15 أغسطس.