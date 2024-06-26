يورو 2024.. تأخر الهدف الأول قد يقود رونالدو نحو المجد

حافز خاص

النجم البرتغالي لا خلاف على مدى قوته الذهنية وحضوره الدائم في أصعب المناسبات، لذلك دومًا ما تراهن عليه جماهير منتخب بلاده وجماهير الفرق التي يلعب لها.

وواحد من أسراره الكبيرة أنه دومًا ما يجد لنفسه حوافز خاصة من أجل استمرار التألق، وهذه المرة لا تختلف كثيرًا، فلدى رونالدو الحافز الأكبر في الوقت الحالي.

رونالدو كما اتفقنا يحب التسجيل وهو أمر محمود للمهاجم، لذلك ستكون رغبته في زيارة سجلات الهدافين بمثابة الوقود الذي يحرك مشوار البرتغال فيما تبقى من البطولة.

البرتغال سيكون أمامها مشوار من ضمن الأصعب في أدوار خروج المغلوب بعد تحديد الفريق الأول الذي سيلعب أمامه في دور الـ16 والذي سينحصر بين ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة الذي قد يكون المجر أو سلوفينيا في ظل خروج كرواتيا من الحسابات.

لكن المشكلة ليست في دور الـ16 لكن فيما يليه، حيث يسير المنتخب البرتغالي في مسار به المنتخب الفرنسي في دور ربع النهائي لو صعد، وأحد منتخبات إسبانيا أو ألمانيا في نصف النهائي.