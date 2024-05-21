ناديان سعوديان يتنافسان للتعاقد مع الليبي المعتصم بالله المصراتي
دخل ناديان سعوديان في منافسة للتعاقد مع النجم الليبي المعتصم بالله المصراتي، لاعب بشكتاش التركي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "Ntvspor"، اليوم الثلاثاء، فإن ناديي الأهلي والاتفاق أبديا اهتماماً بكسب خدمات المصراتي بالموسم الجديد.
وذكرت الصحيفة أن الناديين السعوديين يستعدان لتقديم عرض لمسؤولي بشكتاش، إذ يتابعان لاعب خط الوسط الليبي عن كثب.
وأوضح التقرير أن إدارة النادي التركي لا تفكر في بيع عقد المصراتي حاليا، حيث يعتقد سامت أيبابا، مدير عام الفريق، أن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 28 عامًا سيكون مفيدًا للغاية في الموسم المقبل.
وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة فإنه سيتم تقييم العرض المقدم من الأهلي والاتفاق، إذا تجاوز رسوم النقل البالغة 12 مليون يورو.
وانضم المصراتي لصفوف بشكتاش في فبراير الماضي، قادما من سبورتينغ براغا البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 16 مليون يورو.
وبات المصراتي أغلى لاعب ليبي في التاريخ بعدما تخطى أحمد بن علي الذي انتقل من بيسكارا إلى كروتوني مقابل 2.5 مليون يورو في يناير 2018 ويلعب حاليا قي صفوف باري.