"سخروا مني".. هويسن يكشف رد فعل لاعبي برشلونة على انتقاله لريال مدريد

كشف دين هويسن، نجم ريال مدريد الحالي، عن رد فعل زملائه من نادي برشلونة والمتواجدين معه في منتخب إسبانيا من صفقة انتقاله إلى "الميرنغي".

وكان هويسن قد تألق بقوة خلال الموسم الماضي مع نادي بورنموث، حيث كان اللاعب الشاب حديث الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تطلب التعاقد معه، ومن بينها برشلونة وآرسنال وليفربول إلى جانب تشيلسي.

أخبار ذات علاقة تشابي ألونسو يأمر كشاف ريال مدريد بالسفر لمتابعة "جوهرة هولندا"

أخبار ذات علاقة أنقذ مبابي.. أشرف حكيمي يقدم لريال مدريد خدمة غالية

لكن في النهاية نجح ريال مدريد في التعاقد مع هويسن قادمًا من بورنموث، مقابل حوالي 58 مليون يورو وبعقد مدته 6 سنوات، من أجل ترميم الدفاع الملكي.

وقال هويسن في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "الكثيرون في المنتخب أخبروني أنني اتخذت القرار الصحيح بالانضمام إلى ريال مدريد، لكن لاعبي برشلونة لا يتوقفون عن مداعبتي والسخرية مني، لكننا سوف نلتقي في الكلاسيكو وسنحسم الأمر".

ونجح هويسن في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية للميرنغي سريعًا، وبات من بين أهم اللاعبين في تكتيك المدرب الشاب تشابي ألونسو.

ويعتبر كذلك هويسن لاعبًا أساسيًا في منتخب إسبانيا، وذلك على حساب لاعب برشلونة، باو كوبارسي.