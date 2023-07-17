تقرير: جوستافو غوميز يوافق على الانضمام للنصر السعودي
كشف الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن المدافع الباراغوياني جوستافو غوميز، لاعب بالميراس البرازيلي، وافق على الانتقال لصفوف النصر السعودي، في الميركاتو الحالي.
وقال غاليتي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، إن "النصر ما زال يبحث عن صانع ألعاب جديد وأرسل عرضًا رسميًّا لضم جوستافو".
وأضاف: "اللاعب أعطى موافقة شفوية على الانتقال للدوري السعودي وبِدء المفاوضات مع ناديه".
وكانت صحيفة "الرياضية" ذكرت أن "إدارة النصر، بدأت في عملية التفاوض مع نظيرتها في بالميراس البرازيلي من أجل شراء عقد جوستافو غوميز، البالغ من العمر 30 عامًا".
وأوضحت أن الصفقة تأتي بتوصية من البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، بهدف تعويض المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، الذي لم يُفعَّل بند التمديد في عقده مع نهاية الموسم الماضي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النادي البرازيلي، رفضت العرض النصراوي الأول، البالغ 7 ملايين دولار، وأبلغت الوسيط رغبتها في بيع عقد اللاعب بـ15 مليون دولار، في حين تستعد إدارة "العالمي" لإرسال عرض جديد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم الصفقة رسميًّا، الأسبوع الجاري.
غوميز انضم إلى بالميراس عام 2020 قادمًا من ميلان الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في عام 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 9 ملايين يورو، وارتدى قميص فريقه في 244 مواجهة بجميع البطولات، واستطاع هز الشباك 31 مرة وصنع 7 أهداف.
وكانت أبرز إنجازات غوميز مع بالميراس، التتويج مرتين بكوبا ليبرتادوريس في عامي 2020 و2021 على الترتيب.
ولعب غوميز مع ميلان 20 مباراة فقط، لم يسهم خلالها بأيّ هدف خلال الفترة من 2016 إلى 2019.