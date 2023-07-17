تقرير: جوستافو غوميز يوافق على الانضمام للنصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن المدافع الباراغوياني جوستافو غوميز، لاعب بالميراس البرازيلي، وافق على الانتقال لصفوف النصر السعودي، في الميركاتو الحالي.

وقال غاليتي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، إن "النصر ما زال يبحث عن صانع ألعاب جديد وأرسل عرضًا رسميًّا لضم جوستافو".

وأضاف: "اللاعب أعطى موافقة شفوية على الانتقال للدوري السعودي وبِدء المفاوضات مع ناديه".