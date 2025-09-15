احتفال مثير.. أليشا ليمان تسجل أول هدف مع كومو الإيطالي (فيديو)

سجلت أليشا ليمان أول أهدافها مع فريق كومو للسيدات في شباك إنتر ميلان، لتحتفل بحركتها الشهيرة "صيد السمك".

وتلقى فريق إنتر للسيدات هزيمة صعبة أمام كومو بنتيجة 1-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب بريدا بمدينة سيستو سان جيوفاني، اللقاء اتسم بالتكافؤ بين الجانبين، لكنَّ خطأً دفاعياً من "النيراتزوري" منح ليمان الفرصة لتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 78.

ورغم إضاعة بضع فرص محققة، فشل إنتر في ترجمتها إلى أهداف، لتتحول المواجهة إلى محطة مهمة لاكتساب الخبرة والنمو بالنسبة للفريقين.

النجمة السويسرية أليشا ليمان خاضت تحديًا جديدًا في إيطاليا هذا الصيف بعد إنهاء ارتباطها مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وقد نجحت في الانطلاق مع فريقها الجديد، حيث بدا على المهاجمة الماهرة سعادة كبيرة بعد تسجيلها أول أهدافها عبر تسديدة حملت بعض الحظ.

تتفاعل ليمان بإيجابية كبيرة مع مشروع كومو داخل الملعب وخارجه، في إطار مساعي الفريق لتحقيق أهدافه الكبيرة، وقد أسهمت في ذلك طوال مسيرتها، بعدما أصبحت إحدى أكثر اللاعبات شهرةً في كرة القدم النسائية.

بعد أن شاهدت تسديدتها تعانق الشباك متجاوزةً الحارسة المنافسة اليائسة، انطلقت ليمان محتفلة بالهدف. وبعد قيامها باحتفال "الصيد"، انضمت إليها زميلاتها في الفريق بفرح كبير.

وتأمل النجمة السويسرية، ولاعبة الدوري الإنجليزي السابقة، أن يكون هذا الهدف الأول بين الكثير خلال موسم 2025-2026.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء اندفع فريق إنتر للسيدات بحثًا عن التعادل، وكادت فيلهيال مسدوتير أن تحقق ذلك في الدقيقة 93، لكن حارسة كومو تصدت لتسديدتها ببراعة، ولم تسعف أربع الدقائق الإضافية إنتر للعودة في النتيجة، لينتهي اللقاء بانتصار ثمين للضيوف.