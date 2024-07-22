أحرج مصطفى فتحي، نجم بيراميدز، مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق في لقاء الأهلي مساء الاثنين.

وفاز الأهلي على مضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، باستاد "الدفاع الجوي" بالقاهرة في الجولة 31 للدوري المصري.

واستبدل يورتشيتش لاعبه مصطفى فتحي لصالح زميله محمود عبد الحفيظ "زلاكة" في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وحاول المدرب الكرواتي احتواء غضب لاعبه بالتوجه إليه لمصافحته ولكن مصطفى فتحي أحرج مدربه ورفض مصافحته.

وظهر مصطفى فتحي غاضبًا على مقاعد البدلاء، وتحدث بشكل غاضب مع زميله شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

ودخل مصطفى فتحي في مشاجرة مع إكرامي الذي وجه له اللوم على تصرفه ولكن الأمور كادت أن تتطور لولا تدخل أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز.

وشهدت المباراة اعتراضات من لاعبي بيراميدز على الحكم الألماني فيلكس تسفاير بسبب عدة قرارات تحكيمية على رأسها عدم احتساب ضربة جزاء قبل نهاية اللقاء لصالح بيراميدز بعد سقوط مهند لاشين لاعب الفريق بجانب عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح المغربي وليد الكرتي في بداية المباراة.

وشهد اللقاء حالتي طرد من نصيب المغربي محمد الشيبي لاعب الأهلي في الدقيقة 80 وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 88.