هل فهد بن نافل أفضل رئيس في تاريخ الهلال السعودي؟

إرم نيوز - نورالدين ميفراني

أعلن فهد بن نافل عدم ترشحه لمنصب رئيس الهلال السعودي لولاية جديدة في خطوة مفاجئة، كما أكد دعمه الرئيس الجديد، وشكر الجماهير الهلالية والمسؤولين على دعمهم طيلة مدة رئاسته البالغة 6 سنوات.

واعتبر كثير من المتابعين وجماهير نادي الهلال السعودي فهد بن نوفل أفضل رئيس في تاريخ النادي، نظرا لما حققه من إنجازات فاقت من سبقوه.

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وأشاد العديد من الشخصيات بالرئيس فهد بن نوفل، أبرزهم الأمير الوليد بن طلال الذي أعتبره أفضل رئيس لنادي رياضي سعودي عبر التاريخ لما حققه من إنجازات.

ويعد فهد بن نوفل أحد أفضل رؤساء الأندية السعودية عبر التاريخ، خصوصا في نادي الهلال لعدة أسباب نستعرضها في السطور القادمة:

الألقاب

تعد فترة فهد بن نوفل في رئاسة الهلال السعودي الأبرز في تاريخ النادي والأكثر عددا من حيث الألقاب، فقد حصد الفريق 12 بطولة رسمية وبطولتين وديتين متفوقا على رؤساء سابقين كالأمير عبد الله بن سعد ( 10 بطولات ) والأمير بندر بن محمد ( 9 بطولات ) والأمير عبد الله بن مساعد ( 7 بطولات ).

وحصد الفريق في عهده بطولتين لدوري أبطال أسيا و4 بطولات للدوري السعودي و3 بطولات في كأس خادم الحرمين الشريفين و3 ألقاب في كأس السوبر السعودي، إضابة لبطولة كأس سوبر لوسيل وكأس موسم الرياض الوديتين.

عالمية الهلال

شهد نادي الهلال السعودي في فترة رئاسة فهد بن نوفل شهرة عالمية، وتمكن الفريق من لعب نهائي كأس العالم للأندية في صيغتها القديمة ضد ريال مدريد سنة 2022 في المغرب وحل رابعا في نسخة 2019 التي أقيمت في قطر.

وفي النسخة الموسعة الحديثة لكأس العالم للأندية تمكن الهلال من بلوغ ربع النهائي وأقصى فريق مانشستر سيتي 4-3 في دور 16 في مباراة للتاريخ.

الإنجازات العالمية للهلال السعودي أسهمت أيضا في تنامي شهرة كرة القدم السعودية ودوري روشن، ودافعت عن تطور الدوري وأكدت قوته كأحد أفضل الدوريات العالمية.

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مدربون ونجوم عالميون

شهد الهلال في فترة الرئيس فهد بن نوفل مدربين كبارًا كالبرتغاليين ليوناردو جارديم والأرجنتيني رامون دياز، وصارع بقوة للتعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الحالي.

كما تعاقد الهلال مع نجوم كبار كالحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغاليين روبين نيفيز وجواو كانسيلو والصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش والبرازيليين نيمار ومالكوم ورينان لودي.