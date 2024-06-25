بالأرقام.. خسائر الشركات الراعية بعد اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي
كشف الإعلامي المصري أمير هشام، عن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات الراعية، بعد اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.
وأعلن الزمالك أمس الإثنين عدم مواجهته للأهلي في مباراة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المقررة اليوم، لما وصفه بأنه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص".
وقال هشام في تصريحات تليفزيونية، إن هناك خسائر مالية قوية وضخمة للشركات الراعية، عقب اعتذار نادي الزمالك عن مواجهة الأهلي.
وعن أرقام تلك الخسائر قال: "تتراوح بين 90 إلى 100 مليون جنيه".
وشدد هشام على أن هناك حالة غضب من المسؤولين عن إدارة الكرة في مصر، ومن الشركات الراعية أيضًا، بعد قرار مجلس الزمالك بالانسحاب.
واختتم: "هناك دراسة في الوقت الحالي لخسائر الشركات الراعية للدوري، وبعدها سيتم الكشف عن تحمل الزمالك أي من هذه التكاليف، سواء جميعها، أو بالمشاركة مع أطراف أخرى".
وقال الزمالك في بيان رسمي إن "ظروفا قهرية" تمنع النادي من لعب "مباراة الدوري المقرر إقامتها اليوم نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".
وكان الزمالك قد أكد من قبل أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية".
كما طالب الزمالك بانتداب "لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد".
ويحتل الزمالك المركز 10 في مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.