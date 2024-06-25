بالأرقام.. خسائر الشركات الراعية بعد اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي

وأعلن الزمالك أمس الإثنين عدم مواجهته للأهلي في مباراة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المقررة اليوم، لما وصفه بأنه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص".

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية، إن هناك خسائر مالية قوية وضخمة للشركات الراعية، عقب اعتذار نادي الزمالك عن مواجهة الأهلي.

وعن أرقام تلك الخسائر قال: "تتراوح بين 90 إلى 100 مليون جنيه".

وشدد هشام على أن هناك حالة غضب من المسؤولين عن إدارة الكرة في مصر، ومن الشركات الراعية أيضًا، بعد قرار مجلس الزمالك بالانسحاب.

واختتم: "هناك دراسة في الوقت الحالي لخسائر الشركات الراعية للدوري، وبعدها سيتم الكشف عن تحمل الزمالك أي من هذه التكاليف، سواء جميعها، أو بالمشاركة مع أطراف أخرى".