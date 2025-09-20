أزال صورة الاتحاد وألغى "التثبيت".. تصرف مثير من عبدالإله العمري عبر إنستغرام

أقدم عبد الإله العمري، نجم النصر السعودي، على القيام بتصرف مثير بعد الانتقادات الجماهيرية القوية التي طالته في المباراة الماضية لفريقه في دوري أبطال آسيا 2، حيث ظهر حزينًا رغم الفوز الكبير الذي حققه "العالمي".

وكان العمري على أعتاب الانتقال إلى الاتحاد، في ميركاتو صيف 2025، في ظل التقارير التي تؤكد أن المدافع مرتبط بالعميد، والذي ظهر جليًا إبان فترة إعارته في الموسم الماضي، حيث تُوّج مع الفريق بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. النصر السعودي يتفاوض مجددًا مع صديق كريستيانو رونالدو

أخبار ذات علاقة لن يغادر بأبخس الأثمان.. أسطورة النصر السعودي يصدم الاتحاد والعمري (فيديو)

ومع فشل رحيل العمري إلى صفوف الاتحاد، بسبب مغالاة النصر في مطالبه المالية التي تصل إلى 70 مليون ريال، خرجت الأقاويل بأن اللاعب يتمرد على النصر، في ظل نشر لقطات تُظهر رفضه الاحتفال بأهداف فريقه، سواءً في مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أو لقاء استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2.

وفي ظل الانتقادات الشرسة التي طالته، حيث طالبت الجماهير بضرورة رحيله بسبب هذه التصرفات وحزنه وعدم ابتسامته للجماهير رغم الفوز، كشف اللاعب في رسالة عبر حسابه على منصة "إكس" أنه يمر بظروف عائلية صعبة.

ثم قام اللاعب بتصرف آخر مثير، حيث قام بتغيير صورته عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث وضع صورة جديدة بقميص "العالمي"، وأزال الصور المثبتة التي كان يضعها بقميص الاتحاد.

من جانبه، وجّه حسين عبدالغني، نجم النصر السابق، رسالة للجمهور قائلا: "رسالتي لجماهير النصر؛ اتركوا عبدالإله العمري ولا تخلقوا مشاكل، وليس كل حركة نعلّق عليها. هناك مسؤولون في النادي هم من يعاتبون اللاعب أو يتخذون ضده أي عقوبات، لكن الفريق يعيش في استقرار الآن. أرجوكم لا تقوموا بتشتيته، بل ادعموا اللاعب لكي يستمر الفريق في هدوء واستقرار".





