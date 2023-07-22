رسميا.. عادل رمزي مدربا لفريق الوداد المغربي
أعلن نادي الوداد المغربي، رسميا، تعاقده مع عادل رمزي، اللاعب الدولي السابق، حيث سيتولى المسؤولية خلفا للمدرب البلجيكي سفين فاندرنبروك.
ومن المقرر أن يشرف على قيادة الفريق المغربي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي ستقام في السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال رمزي في مؤتمر تقديمه مدربا للفريق، ونشره الحساب الرسمي للفريق المغربي: "أهم عنصر جعلني أوافق من دون تردد على تدريب الوداد هو جمهوره الكبير، فقد كنت أتابع النادي وجماهيره الرائعة وأنا خارج الوطن وطموحي كبير جداً بأن نعطي كل ما لدينا من أجل إسعاده".
وأضاف: "أسعى لتطوير طريقة لعب خاصة بالوداد وترسيخها في النادي، أعلم أيضا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كجهاز فني، وأن هذا الفريق يجب أن يحصد كل موسم لقبين أو ثلاثة على الأقل، الفريق لديه جمهور لا يعترف سوى بالألقاب وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه".
عادل رمزي من مواليد مدينة مراكش في 1977، لعب لنادي الكوكب المراكشي، من 1995 إلى 1997، ثم انتقل إلى الاحتراف في الدوري الهولندي، حيث لعب لمجموعة من الأندية على غرار آيندهوفن، وأزيد ألكمار، وإفسي توينتي، كما لعب للمنتخب المغربي 41 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف.
ودخل عادل رمزي عالم التدريب سنة 2016، حين أصبح مدربا للفريق الثاني لنادي آيندهوفن، ثم مدربا مساعدا للفريق الأول سنة 2019.
يذكر أن فريق الوداد المغربي خرج خالي الوفاض دون أي بطولة الموسم الماضي 2022-2023 على المستويين المحلي والأفريقي.