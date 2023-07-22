رسميا.. عادل رمزي مدربا لفريق الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي، رسميا، تعاقده مع عادل رمزي، اللاعب الدولي السابق، حيث سيتولى المسؤولية خلفا للمدرب البلجيكي سفين فاندرنبروك.

ومن المقرر أن يشرف على قيادة الفريق المغربي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي ستقام في السعودية خلال الفترة المقبلة.