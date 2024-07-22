أظهر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، ردَّ فعل مثير، بعدما سأله أحد الجماهير، عن إمكانية تعاقد النادي الكتالوني، مع المتألق نيكو ويليامز، نجم أتليتك بلباو.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن برشلونة يسعى بقوة إلى حسم صفقة ضم نيكو ويليامز للفريق في الميركاتو الحالي، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع منتخب إسبانيا، والذي قاد به المنتخب لحصد لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتم الكشف عن مبلغ الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز، وهو 58 مليون يورو، لذا يسعى نادي البرسا إلى إقناع اللاعب بالانتقال للفريق قبل دخول الفرق الأخرى في الصفقة.

وتم تداول فيديو ظهر فيه لابورتا، وهو يجيب عن سؤال أحد الجماهير، والذي سأله عن إمكانية تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز.

وأشار لابورتا بإصبعه، في لقطة كأنها توحي بوجود إيجابية في المفاوضات، وقال للمشجع: "سنحاول".

وشارك ويليامز في 37 مباراة مع أتليتك بلباو، خلال الموسم الماضي، نجح في تسجيل 8 أهداف، وتمكن من صناعة 19 هدفًا.

وربطت عدة تقارير إخبارية في إسبانيا، نيكو ويليامز، نجم أتليتك بيلباو بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدة أن العلاقة الوطيدة بينه وبين نجم يورو 2024، لامين يامال سواء في خط هجوم منتخب لاروخا أو خارج المستطيل الأخضر قد تلعب دورًا فعالاً في انضمام المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا إلى الفريق الكتالوني.

وتألق نيكو ويليامز الذي يستمر عقده مع بيلباو حتى يونيو 2027، بشكل لافت في كأس أمم أوروبا الأخيرة، حيث كان حاسمًا في الدور الأول كما في الدور النهائي وشكل مع يامال ثنائيًا لافتًا، ألهم رئيس برشلونة خوان لابورتا فكرة استنساخ ذلك الثنائي في فريقه.