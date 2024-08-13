ظهر أساطير نادي برشلونة الإسباني، في حفل أقامه النادي الكتالوني، لوداع سيرجي روبيرتو، قائد الفريق، والذي رحل عن الفريق بشكل رسمي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الأحد الماضي، رحيل قائده سيرجي روبيرتو عن النادي بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق.

وانتهى عقد سيرجي روبيرتو، البالغ من العمر 32 عامًا، مع برشلونة في نهاية يونيو الماضي.

وأقام نادي برشلونة، حفل وداع للاعب اليوم الثلاثاء، ظهر من خلاله أساطير فريق الكرة السابقين مثل بويول وتشافي وبيكيه.

يذكر أن سيرجي روبيرتو تدرج في الفئات العمرية لأكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في برشلونة، وخاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول العام 2010.

ولعب سيرجي روبيرتو 373 مباراة مع برشلونة، وفاز بـ25 لقبًا، بعد أن وصل إلى "لا ماسيا" في سن 14 عامًا.

وسجل سيرجي روبيرتو 19 هدفًا لبرشلونة، وفاز بدوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب في الدوري الإسباني من بين ألقاب أخرى كثيرة.