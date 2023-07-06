الشرينغيتو: ليفربول يقدم عرضًا بـ200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي
قال الصحفي إدو أغيري من برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، إن ليفربول قدم عرضًا لباريس سان جيرمان للتعاقد مع نجمه المميز كيليان مبابي.
وقال أغيري عبر "الشرينغيتو"، إن ليفربول قدم عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي.
من جهته، قال جوسيب بيدرول في "الشرينغيتو": إن "والدة مبابي ستخبر باريس سان جيرمان أنه لن يجدد وأنه يريد فقط الذهاب إلى ريال مدريد".
وأضاف: "فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) ومبابي هادئان للغاية وباريس سان جيرمان متوتر".
وقبل أيام أبلغ مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025؛ ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.
ويعني هذا أن مبابي سيرحل دون أي مقابل بعد عام واحد، حال عدم بيعه هذا الصيف أو إقناعه بتجديد العقد.
وكان مبابي قريبًا من ريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده ينتهي في يونيو 2022، لكن إدارة باريس سان جيرمان نجحت في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين، مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث.
وأمس الأربعاء، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "موقفي واضح جدًا، مبابي لن يغادر مجانًا، حتى إنه قال بنفسه، إنه لن يغادر مجانًا، إذا غير رأيه فهذا ليس خطئي".
وأضاف: "عليه أن يُجدد العقد، إذا كان مبابي يريد البقاء، فنحن نريده أن يبقى بالطبع، لكنه يحتاج إلى توقيع عقد جديد".
وتابع رئيس باريس سان جيرمان: "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم مجانًا، هذا مستحيل".