الشرينغيتو: ليفربول يقدم عرضًا بـ200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي

قال الصحفي إدو أغيري من برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، إن ليفربول قدم عرضًا لباريس سان جيرمان للتعاقد مع نجمه المميز كيليان مبابي.

وقال أغيري عبر "الشرينغيتو"، إن ليفربول قدم عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي.

من جهته، قال جوسيب بيدرول في "الشرينغيتو": إن "والدة مبابي ستخبر باريس سان جيرمان أنه لن يجدد وأنه يريد فقط الذهاب إلى ريال مدريد".