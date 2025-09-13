قرار كارثي.. مانزانو يرتكب فضيحة تحكيمية ضد ريال مدريد (فيديو)

فجرت قرارات الحكم خيسوس مانزانو في مباراة ريال سوسيداد وضيفه ريال مدريد موجة من الجدل وردود الأفعال بين خبراء التحكيم بعد شوط أول صاخب ومليء بالقرارات التي كان أبرزها في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وتقدم ريال مدريد في النصف الأول من المباراة بهدفين لكنه تعرض لضربة موجعة عندما تلقى مدافعه المحوري ديان هويسين بطاقة حمراء أثارت الكثير من ردود الأفعال حول شرعيتها.

وفي الدقيقة 32، شتت لاعب ريال سوسيداد كرة من مناطق جزاء فريقه بعيدا لتتخطى منطقة منتصف الملعب قبل أن يستلمها المهاجم ويتوجه نحو مرمى كورتوا لكن ديان هويسين أعاقه بالدفع والمسك من القميص ليتوجه الحكم خيسوس مانزانو مباشرة للاعب الإسباني ويرفع في وجهه البطاقة الحمراء.

واحتج ديان هويسين بشدة على القرار فيما اندفع بقية لاعبي الريال نحو الحكم وطالبوه بالعودة إلى "الفار" للتثبت من أن اللقطة لم تكن تستوجب البطاقة الحمراء بل الصفراء.

وحسم الحساب الرسمي الخاص بتقييم الحكام في الدوري الإسباني "أرشيفو فار" (archivo var) الجدل حول تلك اللقطة المثيرة مؤكدا أن مانزانو ارتكب خطأ كارثيا بالإعلان عن طرد ديان هويسين.

وقال "أرشيفو فار" الذي يعتبره الملاحظون أنه محسوب على نادي برشلونة

إن قرار طرد هويسين غير صحيح حيث أنه لم يكن آخر مدافع في اللقطة.

وكان هويسين توجه للحكم خيسوس مانزانو ورفع أصبعيه في إشارة إلى أن المهاجم كان أمام مدافعين وأن هويسين نفسه كان ثاني آخر مدافع أقرب إلى مرمى كورتوا.

يشار إلى أن الحكم نفسه ألغى هدفا لأردا غولر في الدقيقة الثانية بداعي التسلل وذلك بعد العودة إلى "الفار" كما أعلن عن ركلة جزاء لسوسيداد في الشوط الثاني أحرز منها أويارزابال الهدف الأول لفريقه.