موريتانيا تتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي

تأهلت موريتانيا إلى كأس الأمم الأفريقية بعد أن سجلت هدفين في الشوط الأول، لتفوز 2-1 على الغابون، في مباراة أكملها كل فريق بعشرة لاعبين، اليوم السبت.

ورفعت موريتانيا رصيدها إلى عشر نقاط في المجموعة التاسعة لتضمن التأهل للمرة الثالثة على التوالي للبطولة المقامة في ساحل العاج، مطلع العام المقبل، بعد التأهل عامي 2019 و2021.

وتجمد رصيد الغابون، التي تلقت ضربة قوية بعد طرد مبكر للحارس جيان-نويل أمونوم، عند سبع نقاط.

ومنح همية طنجي المقدمة بهدف لموريتانيا بعد نصف ساعة من اللعب، وعزز أبو بكر كمارا النتيجة قبل الاستراحة بقليل.

وسجل إبراهيم ندونغ هدف الغابون الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.