موريتانيا تتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي
تأهلت موريتانيا إلى كأس الأمم الأفريقية بعد أن سجلت هدفين في الشوط الأول، لتفوز 2-1 على الغابون، في مباراة أكملها كل فريق بعشرة لاعبين، اليوم السبت.
ورفعت موريتانيا رصيدها إلى عشر نقاط في المجموعة التاسعة لتضمن التأهل للمرة الثالثة على التوالي للبطولة المقامة في ساحل العاج، مطلع العام المقبل، بعد التأهل عامي 2019 و2021.
وتجمد رصيد الغابون، التي تلقت ضربة قوية بعد طرد مبكر للحارس جيان-نويل أمونوم، عند سبع نقاط.
ومنح همية طنجي المقدمة بهدف لموريتانيا بعد نصف ساعة من اللعب، وعزز أبو بكر كمارا النتيجة قبل الاستراحة بقليل.
وسجل إبراهيم ندونغ هدف الغابون الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وأكملت موريتانيا الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحسن حويبيب في الدقيقة 85.
وضمنت الكونغو الديمقراطية التأهل مع موريتانيا، بعدما جمعت تسع نقاط في المجموعة التي تضم السودان أيضا.
بطولة كأس أمم أفريقيا تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024، وتنطلق 13 يناير وتنتهي 11 فبراير من العام نفسه.
تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، وتوزع على 6 مجموعات، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور المقبل، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.
ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج بأمم أفريقيا بواقع 7 مرات، ويأتي خلفه منتخب الكاميرون بـ5 مناسبات.