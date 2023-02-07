بعد سماع صوته تحت أنقاض زلزال تركيا.. تفاصيل مثيرة في عملية إنقاذ كريستيان أتسو (فيديو)

وفي حديثه إلى محطة "راديو غول" التركية قال عزت: "تم إخراج كريستيان أتسو مصابًا بجروح. مديرنا الرياضي، تانر سافوت، للأسف لا يزال تحت الأنقاض. هاتاي تأثر بشدة نحن نقترب من نهاية أخطر الساعات".

وفي صباح الثلاثاء، أكد كريم أليسي زميل أتسو في الفريق، وهو صديق مقرب، للتلفزيون التركي أن اللاعب قد تم إنقاذه ولا يزال على قيد الحياة.

ولقي أكثر من 4100 شخص مصرعهم وأصيب آلاف آخرون بعد الزلزال الكارثي الذي هز تركيا وسوريا ليل الإثنين، ودمر الأحياء بينما كانت العائلات نائمة.

وأظهرت لقطات نشرها موقع "أجانسبور" على وسائل التواصل الاجتماعي فريق إنقاذ في قرية إكينغي في منطقة أديامان، ويُزعم في الفيديو أنه يمكن سماع صوت أتسو والمدير الرياضي سافوت.

وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك محاولات مستميتة لإنقاذ سافوت، المدير الرياضي، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث تحت الأنقاض.

تم إنقاذ لاعبي هاتاي سبور بوراك أوكسوز وكيرم أليسي وأونور إرجون، بالإضافة إلى مسؤولي الفريق أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس، من تحت الأنقاض في اليوم الأول بحسب ما أفادت التقارير.