بعد سماع صوته تحت أنقاض زلزال تركيا.. تفاصيل مثيرة في عملية إنقاذ كريستيان أتسو (فيديو)
أعلن نادي هاتاي سبور التركي إنقاذ لاعبه الغاني كريستيان أتسو نجم نيوكاسل وتشيلسي السابق من تحت أنقاض مبنى مدمر في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الإثنين.
وأكد نائب رئيس النادي مصطفى عزت، أن أتسو الذي أفادت التقارير أنه مفقود إلى جانب المدير الرياضي للنادي تانر سافوت، أصيب وتم نقله للمستشفى لكنه الآن خارج المبنى.
وفي حديثه إلى محطة "راديو غول" التركية قال عزت: "تم إخراج كريستيان أتسو مصابًا بجروح. مديرنا الرياضي، تانر سافوت، للأسف لا يزال تحت الأنقاض. هاتاي تأثر بشدة نحن نقترب من نهاية أخطر الساعات".
وفي صباح الثلاثاء، أكد كريم أليسي زميل أتسو في الفريق، وهو صديق مقرب، للتلفزيون التركي أن اللاعب قد تم إنقاذه ولا يزال على قيد الحياة.
ولقي أكثر من 4100 شخص مصرعهم وأصيب آلاف آخرون بعد الزلزال الكارثي الذي هز تركيا وسوريا ليل الإثنين، ودمر الأحياء بينما كانت العائلات نائمة.
وأظهرت لقطات نشرها موقع "أجانسبور" على وسائل التواصل الاجتماعي فريق إنقاذ في قرية إكينغي في منطقة أديامان، ويُزعم في الفيديو أنه يمكن سماع صوت أتسو والمدير الرياضي سافوت.
وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك محاولات مستميتة لإنقاذ سافوت، المدير الرياضي، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث تحت الأنقاض.
تم إنقاذ لاعبي هاتاي سبور بوراك أوكسوز وكيرم أليسي وأونور إرجون، بالإضافة إلى مسؤولي الفريق أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس، من تحت الأنقاض في اليوم الأول بحسب ما أفادت التقارير.
وكان أتسو جزءًا من فريق نيوكاسل الذي عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في العام 2017 بعد انضمامه على سبيل الإعارة لهذا الموسم من تشيلسي، وأكمل لاحقًا انتقالًا دائمًا. كما خاض 65 مباراة دولية مع غانا.
وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم يوم الثلاثاء: 'تلقينا بعض الأخبار الإيجابية بأن كريستيان أتسو قد تم إنقاذه بنجاح من تحت أنقاض المبنى المنهار ويتلقى العلاج. دعونا نواصل الصلاة من أجل كريستيان".
وكان أتسو يلعب يوم الأحد مع هاتاي سبور، وسجل هدفًا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 1-صفر على قاسم باشا.
وكتب في رسالة بعد المباراة: "فوز مهم للفريق. يسعدني تسجيل هدف الفوز" ، بينما ضرب الزلزال بقوة في إقليم قهرمان مرعش، حيث يتخذ نادي هاتاي سبور مقرا له.
ونشر لاعب هاتاي سبور أونور إرغون على إنستغرام ردًا على تقارير سابقة تفيد بأنه مفقود ليقول إنها غير صحيحة.
وقال لاعب خط الوسط "شكرا جزيلا لكل من اتصل وسأل". "الخبر ليس صحيحا. أنا بخير. لا يمكنني الرد على الهاتف لأن هناك مشكلة في الشبكة. نتعافى قريبًا لنا جميعًا.
ومن بين الرياضيين الأتراك الآخرين الذين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين 14 لاعبا للكرة الطائرة من فريق هاتاي سبور ولاعب كرة اليد الدولي جمال كوتاهيا ومدرب هاتاي سبور سافاس يوكس.
وقال طه أكجول الحاصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية إن حوالي 30 إلى 40 مصارعًا من فريق مقره في قهرمان مرعش حوصروا تحت الأنقاض.