إنتر ميامي يخسر أمام سينسيناتي ويفشل في التأهل للتصفيات النهائية بالدوري الأمريكي

تلقى إنتر ميامي الأمريكي، خسارة قاسية بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام سينسيناتي بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد، على ملعب "درايف بينك" في الدوري الأمريكي.

وتواجد ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، على دكة البدلاء، بعد غيابه عن المشاركة في 4 مباريات خاضها الفريق الأمريكي، حيث أصيب في لقاء تورونتو الكندي، في 21 سبتمبر الماضي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55، أجرى تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، تغييرا بنزول ليونيل ميسي، مكان توماس أفيليس.