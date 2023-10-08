إنتر ميامي يخسر أمام سينسيناتي ويفشل في التأهل للتصفيات النهائية بالدوري الأمريكي
تلقى إنتر ميامي الأمريكي، خسارة قاسية بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام سينسيناتي بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد، على ملعب "درايف بينك" في الدوري الأمريكي.
وتواجد ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، على دكة البدلاء، بعد غيابه عن المشاركة في 4 مباريات خاضها الفريق الأمريكي، حيث أصيب في لقاء تورونتو الكندي، في 21 سبتمبر الماضي.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55، أجرى تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، تغييرا بنزول ليونيل ميسي، مكان توماس أفيليس.
وقبل نهاية اللقاء بـ12 دقيقة، سجل ألفارو باريال، لاعب سينسيناتي، الهدف الأول، لفريقه من تسديدة بقدمه اليسرى، لتسكن شباك كالندر حارس إنتر ميامي.
وفشل الفريق في العودة بالنتيجة لينتهي اللقاء خسارة إنتر ميامي أمام سينسيناتي بنتيجة 0-1.
وبعد خسارة إنتر ميامي لم يعد هناك فرصة أمامه للتأهل إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وبذلك ينتهي موسم الفريق ليعود مجددا للمباريات بعد 4 أشهر.
وكان يحتاج فريق إنتر ميامي إلى الفوز في الثلاث مباريات المتبقية للصعود لمرحلة المجموعات، على أمل تعثر ناشفيل الذي يحتل المركز السابع المؤهل لمرحلة التصفيات، الذي يتبقى له 3 مباريات في إطار منافسات المجموعة الشرقية، ولكن بخسارة اليوم فشل الفريق حسابيا في الوصول لمرحلة "البلاي أوف".