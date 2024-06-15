بسبب سعود عبد الحميد.. الهلال يستمر في حصد ثمار النجاح الساحق
ستكون سابقة من نوعها أن ينضم نجم سعودي إلى الدوري الإنجليزي ويلعب في دوري أبطال أوروبا، لو تحقق ما نقلته تقارير مختلفة في الساعات الماضية بشأن سعود عبد الحميد، نجم الهلال.
صحيفة "الرياضية" أكدت أن النجم السعودي مطلوب للانتقال إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، الذي ينافس في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
مثل ذلك الخبر يجب ألّا يمر مرور الكرام أو التعامل معه كخبر عابر، فهو له دلالات ويعطي لنا إشارات مهمة عن مكانة الدوري السعودي والهلال في الوقت الحالي.
ثمار ضم النجوم
دعونا نتفق أن إنجاز الدوري السعودي في ضم النجوم العالميين من جميع أنحاء أوروبا والعالم كانت بمثابة نقلة مختلفة للدوري السعودي.
نقل الدوري السعودي في جميع بقاع الأرض بعد ضم كل هؤلاء النجوم فتح عيون الجماهير المحبة للكرة والمتابعين من داخل الأندية لرؤية بطولة كان بعضهم يعتبرها منافسة عابرة لا يجب أن يستقطع جزءا من يومه حتى يتابعها.
الأمور اختلفت تمامًا بضم تلك الصفقات، وبالتبعية أصبح لسعود عبد الحميد وأمثاله من النجوم أصحاب الموهبة الكبيرة فرصة أخرى مختلفة بشكل كلي عن تلك التي كانت متاحة من قبل.
ثمار عمل الهلال
يجب الّا يقتصر الفضل في وصول مثل ذلك العرض للهلال على ضم نجوم عالميين للدوري السعودي ورؤية العالم للمواهب النابغة والقدرات الفنية الهائلة للنجوم في البطولة المحلية.
بل يجب أن يحصل الهلال على حقه فيما قدمه من نموذج عمل مشرف لأي مؤسسة حول العالم بالكثير من التنظيم والترتيب لتحقيق أفضل الإنجازات.
الهلال نفسه ساعد عبد الحميد كثيرًا بما يحققه من نتائج رائعة خلال السنوات الأخيرة، بالتحديد الموسم الماضي.
حصول الهلال على رقم قياسي من موسوعة "غينيس" فيما يتعلق بعدد مرات الفوز المتتالي على المستوى العالمي كان من أسباب تسليط الضوء على نجومه وفي مقدمتهم سعود عبد الحميد.
ثمار عمل سعود عبد الحميد
النجم السعودي الكبير كان من أهم وأبرز نجوم الهلال في موسم ناجح للغاية، لكن في الوقت نفسه لم يكن ذلك هو البروز الأول له على المستوى العالمي.
سعود بكل ما قدمه مع المنتخب السعودي في مواجهة الأرجنتين في كأس العالم الشتوية الماضية في قطر التي حصدها "التانغو" وبعدها ما قدمه مع الهلال نفسه ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية وضعه في مصاف خاص من النجوم.
لذلك يستحق اللاعب بعض التقدير أيضًا بجوار ظروف الدوري السعودي والهلال، حيث حصل لنفسه على فرصة بين الكبار.
أضعف الإيمان
السيناريو الأسوأ لسعود عبد الحميد قد يكون عدم مغادرة الهلال، أو ذهابه إلى فريق آخر مهتم به مثل تولوز أو باناثينايكوس.
وقتها لن يستفيد النجم الكبير من تجربة احترافية جديدة من نوعها على اللاعب السعودي وعلى جماهيره.
لكن في الوقت نفسه سيبقى حالة نادرة في الكرة السعودية، ويجب أن يحظى بما يكفي من الاحترام والتقدير على ما قدمه طيلة الفترة الماضية وما سيقدمه مستقبلًا.