بسبب سعود عبد الحميد.. الهلال يستمر في حصد ثمار النجاح الساحق

ستكون سابقة من نوعها أن ينضم نجم سعودي إلى الدوري الإنجليزي ويلعب في دوري أبطال أوروبا، لو تحقق ما نقلته تقارير مختلفة في الساعات الماضية بشأن سعود عبد الحميد، نجم الهلال.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن النجم السعودي مطلوب للانتقال إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، الذي ينافس في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مثل ذلك الخبر يجب ألّا يمر مرور الكرام أو التعامل معه كخبر عابر، فهو له دلالات ويعطي لنا إشارات مهمة عن مكانة الدوري السعودي والهلال في الوقت الحالي.