موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم
انتهت مباريات الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد فوز فرنسا حاملة اللقب على المغرب بهدفين نظيفين في استاد البيت في آخر مباريات قبل النهائي ليتأهل المنتخب الأوروبي لمواجهة الأرجنتين، يوم الأحد المقبل 18 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.
وسجلت فرنسا هدفين بواقع هدف في كل شوط عبر تيو هرنانديز في الدقيقة الخامسة، والبديل راندال كولو مواني في الدقيقة 79 بعد أول لمسة فور مشاركته بالمباراة.
وانتهت مسيرة المغرب الحالمة عند قبل النهائي، لكنه سيخوض مباراة المركز الثالث أمام كرواتيا، يوم السبت المقبل، وقد حفلت مسيرة "أسود الأطلس" بانتصارات رائعة إذ تعادل سلبيًا مع كرواتيا في مستهل المجموعة السادسة رغم الأداء القوي، لكن منتخب البلد العربي بعث برسالة تحذير للمنافسين، ورفع آمال المشجعين بفوزه 2-صفر على بلجيكا، صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة في المباراة الثانية.
موعد المباراة النهائية:
تجمع المباراة بين الأرجنتين بطلة العالم مرتين، عامي 1978 و1986، مع فرنسا بطلة العالم مرتين أيضًا عامي 1998 و2018 يوم الأحد 18 ديسمبر على استاد لوسيل.
وتنطلق صافرة البداية، الساعة 18:00، بالتوقيت المحلي وتوقيت مكة المكرمة (15:00 بتوقيت غرينتتش) على استاد لوسيل.