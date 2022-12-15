موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

انتهت مباريات الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد فوز فرنسا حاملة اللقب على المغرب بهدفين نظيفين في استاد البيت في آخر مباريات قبل النهائي ليتأهل المنتخب الأوروبي لمواجهة الأرجنتين، يوم الأحد المقبل 18 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وسجلت فرنسا هدفين بواقع هدف في كل شوط عبر تيو هرنانديز في الدقيقة الخامسة، والبديل راندال كولو مواني في الدقيقة 79 بعد أول لمسة فور مشاركته بالمباراة.