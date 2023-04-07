أنشيلوتي: تدريب برشلونة "مستحيل"

وعن مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي: "لا يوجد فرق كبير في كرة القدم، حقيقة أن هذا النوع من المباريات قد حدث عدة مرات يمنحنا الثقة، بدأ كل شيء مع باريس سان جيرمان.. أهم شيء هو أنني أنظر إلى اللاعبين الموحدين، متحمسون للغاية، وكذلك لأولئك الذين يلعبون بشكل أقل".

وتابع: "أنا مرتاح للغاية هنا في أفضل ناد في العالم، نحن راضون، يجب أن نفوز باللقبين (الكأس ودوري الأبطال) لإنهاء الموسم بشكل جيد سيكون ذلك مذهلا".

وأوضح مدرب ريال مدريد: "وصلنا للنهائي وهذا أهم شيء، كان الكلاسكيو من بين المباريات العشر الأهم في مسيرتي".