الزمالك يكشف قيمة المبلغ المتبقي لحل أزمة إيقاف القيد

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن قيمة المديونيات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين بالنادي من أجل حل أزمة غلق باب القيد في الفترة الأخيرة.

‏وكان فيفا أعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات قيد بسبب ثلاث قضايا لمساعدي المدرب البرتغالي الأسبق للفريق فيريرا، ولاعبه المغربي الأسبق خالد بوطيب.

ولكن الزمالك قام بحل أزمة بوطيب، خلال اليومين الماضيين؛ ما منحه الرخصة الأفريقية وانتهاء الأزمة مع اللاعب.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "يتبقى 39 ألف دولار لرفع إيقاف القيد عن الزمالك، كما تتبقى قضية جايمي باتشيكو، مدرب الفريق السابق، ولكنها لا تزال في نهاية يوليو".

وعن موعد دفع هذه المستحقات، أوضح: "لا يوجد استعجال لأن فترة القيد ستكون في بداية شهر أغسطس المقبل".

وأشار: "موضوع خالد بوطيب كان معقدا جدا والوقت كان ضيقا. وتصور إن الزمالك يغيب عن الموسم الأفريقي، سيكون مفزعا بالنسبة للجماهير أن تلعب دوريا وكأسا محليا دون اللعب في أفريقيا وأنت حامل لقب الكونفدرالية، واستغرب من بعض الأصوات التي لامت النادي على دفع مستحقات بوطيب في هذا الوقت وقالوا كان الأفضل منح لاعبي الفريق الأول مستحقاتهم".

وأضاف: "الزمالك حول مليون يورو لخالد بو طيب، المفترض ستصل إليه 10 يوليو المقبل، يجب أن تكون هناك وقفة من الجهات المسؤولة (عملة صعبة تترمي على الأرض) بسبب أخطاء فادحة من المجلس السابق".

وتابع: "ما حدث في ملف خالد بوطيب معجزة وليست مشكلة عادية، كان لديهم ثقة كبيرة جدًا بسبب الإدارة القديمة، الحكم الذي حصل عليه اللاعب المغربي كان به اتهام واضح وصريح بالتحايل لمجلس الإدارة السابق".

وحصل خالد بوطيب، على حكم بإيقاف قيد نادي الزمالك، نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة البالغة 2 مليون و400 ألف يورو، وهو ما كان ترتيب عليه عدم حصول الأبيض على الرخصة الأفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.