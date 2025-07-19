الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو

توصل الأهلي المصري إلى اتفاق لبيع لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي نهائياً إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

وشهدت مفاوضات الناديين حالة من الشد والجذب في الأيام الماضية وضغوطاً كبيرة من جانب اللاعب الفلسطيني للرحيل للدوري الأمريكي.

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وبحسب مصادر مطلعة فإن الساعات القليلة الماضية شهدت تقارباً كبيراً واتفاقاً شبه نهائي بشأن رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو.

ويتضمن العرض الأمريكي لضم وسام أبو علي دفع 7.5 مليون دولار أمريكي على أن يتم دفع 5.5 مليون دولار فور التوقيع بجانب سداد مليوني دولار في شهر يناير المقبل.

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ووافق النادي الأمريكي على رفع نسبة إعادة البيع في عقد اللاعب إلى 15% بدلاً من 10% كما أنه تم زيادة قيمة المزايا الإضافية في عقد اللاعب إلى مليوني دولار أمريكي بدلاً من 1.5 مليون دولار وتتعلق بعدد أهداف اللاعب.

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وكان وسام أبو علي قد انضم إلى الأهلي قادماً من سيريوس السويدي في شهر يناير 2024.

وتوج اللاعب الفلسطيني مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب الحصول على لقب الدوري المصري مرتين وحقق لقب هداف الدوري.