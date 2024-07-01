أزمة في الزمالك بسبب زيزو

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس، بالمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث يسعى لاختيار 3 لاعبين فوق السن، لضمهم إلى بعثة الفريق التي ستطير إلى العاصمة الفرنسية، وقد يكون زيزو على رأس القائمة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، إن هناك أزمة كبيرة بين المدرب البرتغالي جوزيه غوميز ومجلس الإدارة، بسبب زيزو، حيث وافق مجلس إدارة الزمالك على انضمام اللاعب للمنتخب المصري الأوليمبي، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، دون الرجوع للمدير الفني للفريق.

وأشار المصدر إلى أن غوميز رفض رحيل زيزو في الفترة المقبلة نظرا لأهمية المباريات القادمة بالدوري، خاصة وأنه من العناصر المؤثرة في الفريق.

وتابع: "غوميز غاضب جدا من قرار الإدارة بحسم مصير زيزو، دون الرجوع له نهائيا في أمر هام مثل هذا".

وأضاف أن زيزو يتمسك بالانضمام للمنتخب والمشاركة في الأولمبياد لعدة عوامل أبرزها تسويقه للاحتراف الخارجي.

وأتم بأن الفترة المقبلة ستشهد جلسة بين زيزو وغوميز وحسين لبيب رئيس النادي لتهدئة الأجواء.