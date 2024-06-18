الأهلي يخطف وصافة ترتيب الدوري المصري بالفوز على الاتحاد

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن الإثارة كانت حاضرة في الشوط الثاني.

في الدقيقة 60 ألغى طارق مجدي حكم المباراة هدفًا للأهلي أحرزه أكرم توفيق، بعد تدخل محمد عادل حكم الفار الذي أكد وجود خطأ في اللعبة على عمر كمال عبد الواحد.

ولكن نجح محمود عبدالمنعم "كهربا" في تسجيل الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

واستغل كهربا عرضية زميله حسين الشحات، ليضعها برأسه في مرمى المهدي سليمان معلنًا تقدم الأهلي.

وأخطأ محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي في السيطرة على تمريرة عرضية لتسقط الكرة من يده وتصل إلى سيف تقا الذي كان سريعًا في التفاعل مع اللعبة وأطلق تسديدة خلفية مزدوجة مرت أعلى العارضة قرب النهاية.