الأهلي يخطف وصافة ترتيب الدوري المصري بالفوز على الاتحاد
خطف النادي الأهلي، وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/0، خلال مباراة الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن الإثارة كانت حاضرة في الشوط الثاني.
في الدقيقة 60 ألغى طارق مجدي حكم المباراة هدفًا للأهلي أحرزه أكرم توفيق، بعد تدخل محمد عادل حكم الفار الذي أكد وجود خطأ في اللعبة على عمر كمال عبد الواحد.
ولكن نجح محمود عبدالمنعم "كهربا" في تسجيل الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.
واستغل كهربا عرضية زميله حسين الشحات، ليضعها برأسه في مرمى المهدي سليمان معلنًا تقدم الأهلي.
وأخطأ محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي في السيطرة على تمريرة عرضية لتسقط الكرة من يده وتصل إلى سيف تقا الذي كان سريعًا في التفاعل مع اللعبة وأطلق تسديدة خلفية مزدوجة مرت أعلى العارضة قرب النهاية.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 42 نقطة محتلًا بها وصافة ترتيب جدول الدوري خلف بيراميدز المتصدر.
ويحتل الأهلي المركز الثاني وذلك بفارق الأهداف عن فريق المصري الذي كان يحتل الوصافة قبل هذه المباراة.
بينما ظل الاتحاد في المركز السابع وله 36 نقطة من 26 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: