لجأ السباح الإيطالي توماس تشيكون، الحائز على الميدالية الذهبية خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024 إلى حيلة غريبة للاعتراض على الظروف المعيشية بالقرية الأولمبية.

وتم رصد بطل الميدالية الذهبية توماس سيكون وهو يحصل على قيلولة في أحد متنزهات باريس بعد أن اشتكى من الظروف في قرية الرياضيين.

وتوّج تشيكون بذهبية سباق 100 متر ظهرًا في منافسات السباحة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وعوض تشيكون خيبة أمل أولمبياد طوكيو، عندما حل رابعًا، ونال ثالث ميدالية أولمبية بعد فضيتي التتابع أربع مرات 100 متر حرة والتتابع أربع مرات متنوعة في العاصمة اليابانية قبل ثلاث سنوات.

وقال توماس تشيكون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا يوجد تكييف هواء في القرية الأولمبية، والجو حار، والطعام سيئ، إنه ليس عذرًا أو ذريعة، بل هو حقيقة يعرفها الجميع، عادة، عندما أكون في المنزل، أنام دائمًا بعد الظهر؛ هنا أواجه صعوبة حقًا بسبب الحرارة والضجيج".

والتقط المتسابق السعودي حسين علي رضا صورة لتشيكون وهو نائم ونشرها على "إنستغرام"، ووضع موقع التصوير داخل أراضي القرية الأولمبية.

ولم يتضح ما إذا كانت الصورة التقطت قبل أو بعد فشل تشيكون وزملائه في التأهل إلى نهائي سباق التتابع المختلط 4 × 100 متر للرجال.

ووضع تشيكون منشفة بيضاء على العشب واستمتع بقيلولة تحت شجرة بجانب مقعد خلال استراحة من المطر، إذ بدا مرتاحًا للغاية وهو مستلقٍ على جانبه الأيسر مرتديًا شورتًا يحمل شعار إيطاليا وترك حذاءه الرياضي عند قدميه.

تشيكون انضم إلى قائمة متزايدة من الرياضيين الذين اشتكوا من المستويات "الرديئة" في القرية الأولمبية.

وقرر منظمو أولمبياد 2024 عدم وضع مكيفات الهواء في قرية الاستدامة البيئية، ما يحد من التلوث الكربوني، الأمر الذي استدعى الأستراليين لإحضار المكيفات.

كما أن الأسرة المصنوعة من الورق المقوى المعاد تدويرها غير محتملة للكثير من الرياضيين، وكذلك الوسائد القاسية.